UNIVERSITÉ DE MAHAJANGA – Les étudiants réclament cinq mois de bourses

À leur tour, les étudiants d’Ambondrona enclenchent une manifestation pour que les res­ponsables débloquent leurs bourses et paient leurs « équipements » en cette veille de Pâques.

Ras le bol ! Les étudiants de l’Uni versité d’Ambon­drona ont décidé d’emboiter le pas à leurs camarades de Vontovorona, hier, en manifestant et en brûlant des pneus devant le portail

L’accès dans l’enceinte du campus universitaire est désormais interdit au public. Un couvre-feu est instauré à partir de 22 heures. Ils ont lancé un ultimatum de soixante-douze heures pour le déblocage de leurs bourses d’études de cinq mois et le paiement des équipements depuis 2021. Ils ont crié leur ras le bol des promesses non réalisées depuis plusieurs années. La manifestation estudiantine dans les différentes universités de Madagascar fait tache d’huile jusqu’à Mahajanga. « Nous en avons marre des promesses de connexion wifi. On nous a promis la connexion wifi depuis la construction des bâtiments. Aujourd’hui, les blocs sont déjà délabrés, mais la connexion n’a jamais été installée », déplore le représentant d’une association.

Les responsables de l’université de Mahajanga ont décidé de décider une « pause pascale » du 3 au… 6 avril. Toutes les activités sont donc suspendues.

Aucune réalisation

« On nous envoie en vacances jusqu’au 6 avril pour ne pas payer nos bourses prévues durant cette période. Mais nous n’allons pas arrêter notre mouvement tant que nos revendications ne sont pas satisfaites. Nous allons accentuer la pression si aucune décision favorable n’est prise après ces trois jours. Nous exigeons le paiement de nos arriérés de cinq mois de bourses ainsi que les équipements depuis 2021. Des promesses de réparation de nos dortoirs dont les sanitaires et WC ainsi que les toits ont été dites. Mais rien n’a été réalisé jusqu’à ce jour »,

martèle le président du Collectif des étudiants de l’Université de Mahajanga, Luc.Les grévistes exigent la publication du calendrier de paiement des bourses. La rentrée pédagogique a eu lieu depuis le mois de novembre, mais rien n’a encore été payé pour ce mois d’avril. Des étudiants dans les Instituts ont été renvoyés car ils n’ont pas payé leurs frais d’études. Les éléments de l’Emmo sécurité ont été dépêchés sur place depuis hier matin, pour préserver le calme. Aucun affrontement ni arrestation n’ont été constatés pour le moment.