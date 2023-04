TOAMASINA II – Un mari jaloux tue et enterre sa femme

Assassinée et inhumée par son mari, une femme a été déterrée dans la cour de leur maison, dimanche, à Ambodisaina-Toamasina II. Il l’accusait de l’avoir trompé.

Quatorze ans de mariage et deux enfants. Un couple habitant à Ambodisaina-Betainomby, dans le district de Toamasina II, a été séparé par la mort, conséquence d’un crime passionnel. La gendarmerie enquête sur l’affaire depuis dimanche, quand le corps sans vie de la femme a été découvert. Le mari a accusé sa femme d’avoir amené un autre homme à la maison. « Depuis, c’est le problème », déclare-t-il à une consœur locale. La femme, 33 ans, était journalière dans la filière girofle et son époux, un docker dans un dépôt. Leurs enfants vivent avec leurs grands-parents, à Vasiana-Mandoto, dans le Vakinankaratra. Le lundi 27 mars, la femme s’est plainte de douleurs à la poitrine. Elle a raconté à ses collègues que son mari et elle se sont encore disputés. C’était son dernier jour au travail car elle ne s’est plus présentée à partir du lendemain. Ses amies se sont vivement inquiétées. Elles ont avisé leur employeur qui, à son tour, a prévenu le frère de l’ouvrière.

Forfait

Après des recherches infructueuses, la famille est passée voir le mari à son lieu de travail pour l’interroger. Il lui a répondu que sa femme est allée à Fenoarivo-Atsinanana. Il s’est ensuite contredit, regrettant qu’il ignore où elle était. À cause de ses réponses décousues, il a été conduit au chef du fokontany. Là-bas encore, il a continué à atermoyer. Finalement, le fokonolona l’a accompagné jusqu’à son domicile. La porte a dû être défoncée puisqu’il a refusé de l’ouvrir. À l’intérieur, la présence d’un matelas ensanglanté et la sensation d’une odeur suspecte ont incité la famille de la trentenaire à alerter la gendarmerie. Le conjoint a avoué son forfait quand la foule a menacé de le tuer. « J’ai roué sa tête de coups de bâton mardi [ndlr : 28 mars] dans la nuit. Elle n’a pas survécu à ses blessures. Je l’ai enterrée dans la cour, mercredi, à 7 heures du matin. Je l’ai enveloppée avec un tissu que nous utilisons à la maison. Personne ne m’a remarqué. J’ai fait semblant de rentrer et dormir chez nous pendant deux nuits, puis je n’y suis plus revenu », révèle-t-il. Il a été soustrait à l’attroupement en colère. « En creusant, nous n’avons rien trouvé dans un premier temps car il ne nous a pas précisé à quel endroit de la cour il a enfoui la dépouille de la défunte. Des fleurs et tiges de patate douce récemment plantées un peu au milieu ont éveillé les soupçons. C’est là que nous l’avons retirée », explique un gendarme.