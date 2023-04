THE VOICE – Sydney Ferrier, le nouvel espoir malgache

Le célèbre concours de chant de TF1 « The Voice » accueille cette année un talent prometteur originaire de Madagascar. En effet, le jeune Sydney Ferrier a réussi à impressionner trois juges lors des auditions à l’aveugle ce samedi dernier en interprétant brillamment la chanson « Anyone » de Demi Lovato, qu’il a dédicacé à sa mère. Sa voix grave et chaleureuse a su toucher les coachs Amel Bent et Zazie, qui n’ont pas manqué de lui faire part de leur admiration. Finalement, Sydney a décidé de rejoindre l’équipe des célèbres rappeurs français Bigflo et Oli. Le jeune chanteur a commencé à chanter dès le jeune âge. Pour lui, participer à « The Voice » est l’opportunité de réaliser un rêve d’enfant en partageant l’émotion qu’il ressent lorsqu’il chante. Après le triomphe de Marghe, chanteuse originaire de Madagascar et d’Italie, lors de l’édition 2021 de « The Voice », les espoirs sont grands pour Sydney Ferrier. Les performances époustouflantes du jeune chanteur nous laissent penser qu’il pourrait aller très loin dans la compétition, voire même remporter le concours. Nous suivrons avec attention la suite de son parcours dans cette prestigieuse émission de chant.