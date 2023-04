RALLYE – CLIO TROPHY – Faniry finit sur le podium des juniors

Trois pilotes malgaches ont participé au 26e Rallye Terre des Causses. C’était la manche inaugurale du championnat de France des rallyes Terre Clio Trophy.

Belle entame de saison. Trois pilotes malgaches ont disputé la première manche du championnat de France des rallyes Terre Clio Trophy. C’est la deuxième saison au cham-pionnat de France pour les Frères Rasoamaromaka, après la saison découverte en 2022. Par contre, c’est un tout premier essai pour Axel Rakoto­malala, qui évolue en formule promotion. Faniry démarre à merveille la saison à sa deuxième année au cham-pionnat français des rallyes terre. Au côté de Langois Baptiste, Faniry, au volant d’une Renault Clio RS Rallye 5, s’installe sur la troisième marche du podium des juniors de la 26e édition du Clio Trophy terre des Causses, qui s’est tenu ce week-end. Il a été classé 32e toutes catégories et classes confondues. Et il se trouve à la cinquième place du Clio Trophy Rallye 5.

Non concluant

Il a bouclé les dix épreuves spéciales, six samedi et quatre le dimanche, longues en tout de 162 km en 1: 54: 46.6. La victoire chez les juniors est revenue à l’équipage Jean Sébastien Vigion-Borderie, qui a effectué un chrono de 1: 53: 56,5. Son frère, Mika Rasoama­romaka, en compagnie de Bastien Pouget, a bien entamé le rallye en terminant troisième lors de la première spéciale Foissac-La Bouys­sière, longue de 6,09 km, la plus courte de cette manche. L’équipage a, par la suite, rétrogradé au classement lors des quatre spéciales du samedi en raison de pépins mécaniques. Mika s’est relancé en début de la deuxième journée mais en vain. Au classement des juniors, il se trouve après ce rallye inaugural à la septième place sur les treize en lice. Au classement général, il finit 21e au Clio Trophy et 103e sur les cent-dix classés, toutes catégories confondues. Le troisième pilote de la Grande Île, Axel Rakoto­malala, a rejoint ainsi les jumeaux après quelques saisons de rallye sur asphalte. Axel Rakoto, copiloté par Bastien Fontaine, a abandonné dans la cinquième spéciale, l’avant-dernière de la première journée.

«Nous avons fait une sortie de route… Rien de grave, mais c’est dur pour le moral» a mentionné Axel après la manche inaugurale non concluante. Sept manches sont au programme du Clio Trophy cette saison 2023. Elles s’étaleront jusqu’au mois de novembre. La deuxième et prochaine manche sera le rallye Terre de Castine qui aura lieu les 6 et 7 mai.