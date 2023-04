PRESSE SPORTIVE – Disparition soudaine de Liva Viva

Le monde de la presse sportive et du journalisme en général est en deuil. Le journaliste spécialisé en rubrique sport de la chaîne télévisée Viva, Livamalala Andriamananjara, a succombé soudainement à l’âge de 33 ans d’un accident vasculaire cérébral, hier après-midi. Il a dit à ses collègues qu’il allait rentrer car il avait mal à la tête. Il s’est écroulé sur le chemin alors qu’il rentrait plutôt que d’habitude à Soavimasoandro, où il habitait. Un de ses collègues du bureau d’Ivandry l’avait appelé et c’était déjà un passant sur le lieu du drame qui avait répondu au téléphone qu’il était déjà décédé avant l’arrivée d’un médecin. Il a été amené par la voiture de la société à l’Ostie à Andraharo puis à la morgue de l’hôpital HJRA à Anosy. Il avait encore mis en boîte sa dernière production «Top Chrono» hier dans la matinée et l’émission a été diffusée hier soir au rendez-vous habituel de 18 heures. Il laisse derrière lui une veuve et une orpheline. Membre fondateur et dynamique de l’Union des journalistes sportifs de Madagascar, fondée en 2021, il était quelqu’un de sérieux mais aimait surtout rigoler sur le terrain en reportage. Passionné du sport en général, il avait passé sa carrière de journaliste pendant onze ans au sein de la chaîne privée en tant que journaliste reporter et présentateur d’émissions, dont l’hebdomadaire «Top Chrono» diffusée tous les lundis soir, et «Viva Futbol» tous les mardis. Il était d’ailleurs le chef d’équipe du département sport, initiateur et concepteur de toutes les émissions sportives de la chaîne, commentateur de grands événements footballistiques, comme la coupe d’Afrique des nations au Cameroun et la coupe du monde de Qatar. À sa première sortie internationale, il avait assisté à l’exploit historique des Barea à la Can 2019 en Égypte. Récemment, Liva avait été l’initiateur de la télé-réalité et tournoi de football à onze dédié aux jeunes de moins de 17 ans, baptisé «Viva Futbol», qui devait débuter le 12 avril prochain.