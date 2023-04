MISE EN ŒUVRE DU PEM – Concertation entre Rajoelina et les opérateurs

Concertation économique. C’est ce à quoi le président de la République Andry Rajoelina s’apprête à organiser, dans le cadre de la mise en œuvre des plans de développement économique.

Ainsi, un forum économique se tiendra le week-end prochain à Toamasina. Le chef de l’État lui-même présidera et animera cette rencontre à laquelle sont conviés tous les opérateurs et hommes d’affaires issus des différentes régions du pays. L’objectif sera de parvenir à l’établissement d’une feuille de route dans laquelle seront consignées les lignes directrices et autres orientations pour la mise en œuvre du « Plan Emergence de Madagascar » (PEM). Le choix de Toamasina pour abriter cette rencontre procède du fait qu’elle est la capitale économique du pays, a indiqué une source auprès de la présidence de la République. Pour préparer cette grande concertation, l’équipe de la présidence de la Répub­lique a organisé, la semaine dernière, des discussions préliminaires avec les hommes d’affaires de la capitale. Ces discussions auxquelles ont également participé des représentants des ministères de l’Économie et des finances ainsi que des Affaires étrangères, ont été animées par le directeur de cabinet de la présidence, Romy Andrianarisoa.

Opportunité

Celui-ci a expliqué: « Nous avons examiné toutes les mesures qui seront prises pour promouvoir l’aspect économique ainsi que l’aspect humanitaire qui nous mèneront au développement durable. Nous attendons maintenant les instructions du président de la République ». Ce qu’il faut dire est qu’en organisant cette rencontre, le président de la République semble aller dans le sens des revendications, notamment de l’opposition, pour la tenue d’une concertation nationale qui, on le devine, sera éminemment politique. Sauf qu’ici, il sera question d’une concertation d’un autre domaine touchant exclusivement le développement socio-économique du pays. Une opportunité pour les uns et les autres de s’exprimer pour ce développement attendu depuis belle lurette. Pour une fois, les débats stériles et guéguerres politiques n’auront pas place durant cette rencontre… nationale qui réunira tous ceux qui ont leurs mots à dire concernant la relance économique du pays. La feuille de route qui en sortira sera incontestablement une source d’inspiration pour tous ceux qui aspirent à mener ce pays vers son réel développement économique.