MÉTÉO -Les orages persistent au mois d’avril

Les orages seront encore présents, en cette première semaine du mois d’avril. Des averses localement orageuses seront prévues dans l’après-midi et la nuit sur la majeure partie de l’ile, selon la prévision de la tendance hebdomadaire du 4 au 9 avril, établie, hier, par les techniciens de la direction générale de la Météorologie. Des orages au mois d’avril sont assez inhabituels, mais « normal », selon Roger Randriamanantena, prévisionniste. « Le mois d’avril n’est pas encore compris dans la saison d’hiver. Nous sommes dans l’intersaison », enchaîne ce technicien. Il explique cette persistance des averses orageuses par le passage du front au Sud de Madagascar. « Habituellement, la pression atmosphérique augmente, au mois d’avril. La présence de front occasionne une basse pression. C’est ce qui favorise ces orages », enchaîne-t-il. Cet après-midi, des averses orageuses isolées sont prévues sur les hautes terres centrales et sur les régions de Melaky, Sofia, Diana, et s’étendront sur Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Taolagnaro, Mahanoro et Moramanga, la nuit. Mercredi, des averses orageuses seront au rendez-vous sur la majeure partie de l’île, sauf au Sud-Ouest et au Nord-Est.