Le tourisme s’attaque au marché africain

Se faire connaître par tous les moyens. Dans le cadre de la promotion de la destination Madagascar, la Grande île consent des efforts pour participer aux salons internationaux. C’est ainsi que Madagascar, à travers l’Office national du tourisme ,ONTM, et les professionnels du tourisme, est présent cette année au World Travel Market ,WTM Africa, le rendez-vous incontournable du tourisme B2B pour les professionnels du voyage africains et internationaux. Ce salon du voyage et du tourisme se déroule depuis hier jusqu’à demain au Cape Town International Convention Centre, en Afrique du Sud. World Travel Market Africa est un événement international de premier plan pour le secteur du voyage, dont l’objectif est de fournir aux professionnels de la région la possibilité de se connecter avec des experts influents de l’industrie. Avec plus de 7 000 rendez-vous programmés, le WTM Africa agit en tant qu’intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs de l’industrie du voyage, indique-t-on. C’est, en outre, l’occasion à saisir pour présenter les derniers produits et atteindre de nouveaux marchés, selon les explications.