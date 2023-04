GESTION DURABLE DES RESSOURCES – Cinq mille pieds de raphia plantés à Ampahazony

Quatre-vingt-dix pour cent de la production de raphia dans la région Boeny sont destinés à l’approvisionnement des marchés nationaux et internationaux. La ministre de l’Envi­ronnement et du développement durable, Vina Marie Orléa, et son staff ont participé à la plantation de cinq mille jeunes plants de raphia sur une superficie de 3,5 hectares dans le fokontany d’Ampahazony, du district de Mahajanga II, vendredi. Ce, dans le cadre de la restauration de la forêt de raphia dans cette partie de la région. « De nombreuses menaces et pressions pèsent sur l’environnement dans le Boeny ainsi que sur les VOI, communautés de base qui protègent et gèrent les forêts protégées de la région. Nous demandons à ce que des sanctions soient appliquées à ceux qui détruisent délibérément les ressources naturelles», propose le gouverneur, Mokhtar Andriantomanga. « La forêt de raphia dans la région Boeny mérite d’être protégée. La protection de la forêt et surtout des VOI est ainsi exigée et l’État ne tolère pas les pressions exercées sur ces gens qui s’occupent de ces ressources naturelles. Les forces de l’ordre auront la responsabilité de les protéger », déclare la ministre Vina Marie Orléa.