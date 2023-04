Fondre de plaisir avec du chocolat

Le salon du Chocolat et de la gourmandise, organisé par l’association Wednesday Morning Group (WMG) et parrainé par BNI Madagascar, était un succès ce dimanche. Plus de 3 500 visiteurs sont venus déguster les chocolats et les gourmandises au Carlton ce 2 avril. Les deux meilleurs stands élus par les membres du jury sont Sambika et Le Gourmet. « Les bénéfices de cet événement permettront de promouvoir des activités génératrices de revenus pour les femmes de la population vulnérable » selon la présidente de WMG, Solange Chapuis Ramamonjisoa