FINANCEMENT – Le portefeuille de la Banque Mondiale équivaut à 4,2 milliards de dollars

Un partenaire financier et technique incontournable. vingt-six projets nationaux et deux opérations régionales sont développés à Madagascar par la Banque Mondiale. Le tout, en termes d’aides financières, en mars 2023, représente pas moins de 4,2 milliards de dollars. Des domaines aussi divers que nombreux sont les bénéficiaires de ce partenariat, note la Banque Mondiale sur son site officiel. Pour ce qui est des répartitions, la grosse part de ces allocations est affectée aux infrastructures. Ce secteur accapare 35% de l’ensemble, soit 1,495 milliard de dollars. Le développement durable arrive en seconde position avec 31%, 1,302 milliard de dollars. Le développement humain monte sur le podium avec 25% , 1,045 milliard de dollars. La croissance équitable, la finance et les institutions ont obtenu 393 millions de dollars, soit 9% ramenés à la totalité des apports de la Banque Mondiale. La Banque Mondiale, dans ses appréciations, évoque des projets phares. Comme ceux approuvés ces derniers mois . Elle cite en guise d’ exemple le projet « Connecter Madagascar pour une croissance inclusive », approuvé au mois de mars 2022 pour un montant de 400 millions de dollars. “Il vise à améliorer la connectivité, la résilience et la gestion des routes principales dans certaines zones rurales de Madagascar, comme la RN10 et la RN31 » souligne la Banque Mondiale. Le dernier, le « Projet de productivité et de résilience des moyens de subsistance en milieu rural », avec un financement prévu de 200 millions de dollars, devait être approuvé le 30 mars 2023.