FÊTE DE LA RÉSURRECTION – Pâques rime avec la Semaine sainte

Le second jour de la Semaine sainte pour les chrétiens s’est poursuivi, hier lundi à Mahajanga. Selon la tradition chrétienne, c’est la semaine qui précède Pâques et la dernière partie du Carême. Elle est destinée à revivre la Passion du Christ. Tous les soirs, un culte est organisé dans les différentes paroisses chrétiennes, notamment dans les temples protestants (FJKM) et luthériens (FLM), ainsi que dans les églises catholiques et anglicanes, et tant d’autres. Pour le FJKM, un échange de pupitres entre les pasteurs est organisé comme chaque année. Les prédicateurs font ainsi le tour des autres paroisses, mais ils restent chez eux, dans leur propre paroisse le Jeudi saint, où est célébrée la Cène, le dernier repas du Christ avec les Apôtres. La commémoration de la Passion et de la Résurrection du Christ commence le jeudi soir e et se termine le soir du dimanche de Pâques. Ces trois jours sont le sommet de l’année liturgique car c’est par sa mort que le Christ a détruit la mort et c’est en ressuscitant qu’il a restauré la vie. La Semaine sainte est composée de cérémonies liturgiques qui n’ont lieu qu’une fois par an. La première d’entre elles est le dimanche des Rameaux, célébrés le 2 avril. « La célébration de la fête de la Résurrection ou Pâques sera incomplète si vous ne célébrez pas la Semaine sainte. Il faut suivre le chemin de croix que le Seigneur Jésus-Christ a enduré durant la semaine et dont la crucifixion », a expliqué un pasteur.