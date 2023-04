FESTIVAL MIARAKA – Les personnes handicapées à l’honneur

Le « Festival Miaraka » 3 ème édition, organisé par la Compagnie Lovatiana, est un événement pluridisciplinaire inclusif qui se déroule à l’Alliance française d’Antananarivo du 3 au 8 avril.

Il s’agit d’un festival qui met à l’honneur la diversité, en particulier les personnes handicapées, afin de leur donner la possibilité de montrer leur savoir-faire dans différentes disciplines artistiques et culturelles. C’est l’un des plus grands festivals qui mettent en valeur ces personnes à Madagascar. Ils auront ainsi la chance de monter sur scène et de démontrer au public qu’ils ont des compétences similaires à celles des autres. L’objectif de ce festival est de valoriser la diversité, d’intégrer la différence dans la culture, de favoriser les échanges et les rencontres, et de montrer que l’art est un moyen de se connecter, de se rapprocher et de tisser des liens. « De nombreuses disciplines artistiques seront proposées tout au long de cet événement. Différentes associations y participent » selon la présidente de la Compagnie Lovatiana, Lovatiana Rakotobe Erica. Au programme, différentes activités seront au rendez-vous, comme l’atelier de fresques murales au centre Akama 67 ha le mardi 4 avril à 10 heures, de la danse, du slam avec la langue des signes, du cirque, une exposition photographique, de la musique et la projection du film « Debout » réalisé par Felana Rajaonarivelo.

Opportunités

Selon la réalisatrice, « ce film met en lumière le quotidien de deux jeunes femmes handicapées et montre que la différence est une force et non une faiblesse. Le but de cette projection est d’apporter une pierre à l’édifice des femmes handicapées, de changer le regard porté sur elles, de promouvoir l’inclusion et de les inciter à suivre leurs rêves, tout en prônant la bienveillance pour une société plus empathique”. Ce festival offre avant tout des opportunités à ces personnes souvent réduites à leur handicap, afin qu’elles puissent révéler leurs talents. Durant cet événement, un chorégraphe suisse viendra enflammer la scène avec les participants, offrant ainsi aux personnes atteintes de différences physiques la possibilité de montrer leur savoir-faire artistique sous toutes ses formes.