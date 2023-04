ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES – Boeny élue région pilote pour la culture des mangroves

La ministre de l’Environne­ment et du développement durable, Vina Marie Orléa, a annoncé la bonne nouvelle. La région Boeny devient le chef de file en matière de plantation des mangroves. Ce, pour ses efforts dans la protection de ces ressources naturelles et le sens de leadership de son gouverneur. C’était jeudi, lors de la réunion qu’elle a eu avec les responsables régionaux dirigés par le gouverneur, Mokhtar Andriantomanga, en présence du directeur général des projets présidentiels (DGPP), Augustin Andriamananoro, au bloc administratif à Ampisikina. « Le Président a abordé la question du bleu carbone durant la COP26 en 2022. Son objectif est de faire de Madagascar une vitrine. Nous avons ainsi choisi la région Boeny pour être le chef de file dans ce domaine.», explique la ministre de l’Environnent. « C’est un honneur et une médaille en récompense des efforts des différents acteurs de l’environnement et de nos partenaires.», souligne, pour sa part, le gouverneur. L’impact de la dégradation de l’environnement sur le plan économique et social, les efforts accomplis dans le domaine de l’environnement ainsi que les problèmes spécifiques à Boeny ont été discutés durant cette réunion. Des efforts pour restaurer et protéger le reste des forêts et la coopération avec les partenaires dans la région Boeny ont été presentés.