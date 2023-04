ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR – Des grèves éclatent partout

Les mouvements estudiantins ont pris une ampleur dans les trois universités de Fianarantsoa, Toamasina et Mahajanga.

Des manifestations d’étudiants ont eu lieu dans trois universités hier. Les revendications étaient pour la plupart axées sur le paiement des bourses d’études à Mahajanga, Fianarantsoa et Toamasina. Hier, les étudiants de Fianarantsoa sont descendus dans la rue pour montrer leur mécontentement suite au non paiement de cinq mois de bourses ainsi que leur allocation d’équipement. Selon une source, les étudiants ont barré la route menant à l’université du côté de Masoabe. Les étudiants ont brûlé un pneu puis la circulation a été inaccessible dans la matinée. Ils ont commencé à jeter des pierres sur les passants. De ce fait, un étudiant a été interpellé par les forces de l’ordre puis relâché, selon une source auprès de la gendarmerie. Les forces de l’ordre sont intervenues pour calmer les étudiants mécontents. À Toamasina, les étudiants ont posé un ultimatum de 72h pour régler le problème des bourses. Sur cette lancée, une centaine d’étudiants de l’université de Barikadimy ont barré la RN2. Les forces de l’ordre ont également quadrillé les lieux.

En cours de résolution

Les étudiants de l’Université de Mahajanga, quant à eux, en plus du paiement de cinq mois de bourses d’études et de l’allocation d’équipements, revendiquent la réhabilitation des infrastructures. Ces derniers réclament l’établissement au plus vite d’un calendrier. Du côté du ministère de l’Enseignement supérieur, l’engagement pour le décaissement des bourses semblerait imminent, selon une source auprès de ce ministère. La mise en place d’une liste unique pour toutes les universités a été initiée pour cette année universitaire. Le dressage de la liste nécessite du temps. Selon les explications, pour Antananarivo, l’engagement a été effectué pour le niveau L2 et plus. Une récapitulation de la liste est en cours pour la L1. L’engagement sera prévu ce jour, selon la source. Pour celle de Toamasina la liste est en cours de comparaison entre la Commission de bourse et le MPDNT.