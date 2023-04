BETAFO ANTSIRABE – Un jeune violeur lynché par la foule

Enlevée par un jeune homme de dix-sept ans, une fillette de sept ans a été violée puis tuée. Démasqué par le fokonolona, le forcené a été lapidé et battu à mort.

Une foule en furie s’est déchaînée sur un violeur à Soavina Betafo. Battu et couvert de jets de pierres, un adolescent de dix-sept ans n’a pas survécu. Cuisiné par le fokonolona, il a avoué le viol suivi du meurtre d’une fillette de sept ans dans le fokontany de Fanamena Ambohitsara. Jeudi, l’enfant avait accompagné sa mère pour travailler dans les champs. Retenue dans les tâches agricoles, la maman avait envoyé la petite au village pour donner à manger aux cochons. L’inquiétude a rongé les personnes de son entourage lorsqu’elle n’a plus donné aucun signe de vie. Des recherches ont été effectuées mais se sont malheureusement avérées infructueuses. Le lendemain, en passant au peigne fin les environs, les riverains ont été pétrifiés lorsqu’ils ont retrouvé la dépouille souillée et dénudée de la gamine. La colère a saisi la population riveraine. En menant leur propre enquête, les villageois ont réussi à remonter de fil en aiguille jusqu’à l’adolescent. Appréhendé samedi, celui-ci a été roué de coups.

Aveux

Soumis au feu roulant des questions, il est passé aux aveux. Dès sa capture, le maire de la commune rurale de Soavina a prévenu les forces de gendarmerie. Néanmoins, le quidam avait déjà été tué avant que les éléments d’intervention n’arrivent sur les lieux. Selon la version partagée par les villageois, l’individu aurait tenté de prendre la fuite alors qu’il allait être livré aux gendarmes. Devant cette situation, les badauds lui ont lancé des galets qui l’auraient mortellement blessé. Le jeune homme habitait dans les parages. Si la victime résidait dans le quartier de Fanamena, le quidam vivait quant à lui à Antsaonjotsara, un hameau situé non loin. Tristement connu pour sa fougue, le jeune homme était soupçonné d’être le meurtrier de son propre père, tué il y a moins de deux ans. Une accalmie plane à Soavina Betafo après ce viol aggravé de meurtre, suivi d’acte de vindicte populaire. Les funérailles de l’enfant victime se sont déroulées en début de semaine.