BASKET-BALL – ARBITRAGE – Trente-huit nouveaux arbitres pour assurer la relève

Nouveau souffle pour l’arbitrage. Trente-huit nouveaux arbitres de la promotion « Taratra » ont reçu dimanche dernier leur diplôme de fin de stage pour devenir arbitres. La formation, d’une durée de plus d’ un mois, a pour objectif de détecter les meilleurs jeunes arbitres pour assurer la relève. La ligue régionale de basket-ball d’Analamanga (LRBBA), dirigée par Herini­aina Ravelo Andriatsima, poursuit son objectif, mettre la LRBBA comme une ligue de référence en matière de basket-ball. « L’arrivée de ces nouveaux arbitres répond bien aux besoinx de la population du basket-ball, et au renforcement des arbitres déjà existants. La LRBBA Analamanga est convaincue que mettre les arbitres à la place qu’ils méritent relèverait le niveau du basket-ball. L’objectif est d’éviter toutes contestations sur le terrain », confie Heri­niaina Ravelo Andriatsima. De 15 à 43 ans, et avec une moyenne d’âge de 24/25 ans, la LRBBA, au fil des années à venir, disposera d’arbitres suffisants pour diriger les matchs suivant les normes requises. Andry Rabema­nanoro, président de Commis­sion centrale des arbitres, a expliqué que la LRBBA souffre du manque d’arbitres. L’arrivée de ces jeunes est une bouffée d’oxygène pour le basket-ball en général. D’ici un an et demi, ils tourneront à plein régime sur le plan national.

Diverses conditions

Pour le moment, ces nouveaux récipiendaires peuvent officier dans de simples tournois, clubs, sections et ligues. Leur stage de formation a été assuré par les CCA (Commission Centrale des Arbitres), CRA (Commis­sion Régionale des Arbitres, DRA (Délégation Régionale des Arbitres), les Conseillers des entraîneurs de basket-ball (CEBB) et surtout le directeur techni­que nationale de la FMBB, Angelot Razafiarivony. Pour être qualifié arbitre de basket-ball, diverses conditions doivent être réunies : être en excellente condition physique (avoir une vision à 360° du terrain, les arbitres doivent rester dans la meilleure position pour repérer les actions des joueurs, les arbitres doivent donc courir entre 2 à 6 kilomètres par match, être en excellente condition mentale (supporter les critiques, être impartial et capable de rendre des décisions suivant les règles du basket-ball.