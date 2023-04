AVIATION – La stèle en mémoire de Jean Raoult réhabilitée

Pionnier de l’aviation à Madagascar. La stèle réhabilitée en mémoire du premier vol dans le ciel malgache a été inaugurée hier à Androhibe. Cette stèle, érigée en mémoire de l’aviateur Jean Raoult, qui a effectué le premier vol, a été replacée à Androhibe de manière visible, pour remémorer l’histoire. Le 7 juillet 1911, un avion Blériot Type XI2 s’envole dans le ciel malgache. Jean Raoult, administrateur, a été envoyé par la Gouverneur général Albert Picquié qui le fait breveter pilote. L’aviateur, qui était parti quelques semaines pour la Grande île, a fait une première sortie. Le livre d’or de l’Aviation malgache décrit que le décollage a eu lieu à Androhibe et s’est fait sans trop de difficulté, toutefois à l’atterrissage l’avion a été détruit. “À sept heures du matin, il a quitté l’aérodrome d’Androhibe puis s’est élevé à une hauteur de six mètres, passant ensuite au-dessus le Palais de la Reine et celui du Gouverneur général, fit le tour de Tananarive et atterrit à huit heures trente à son point de départ. Ce premier vol produisit sur la population nombreuse qui assistait aux évolutions de l’aviateur, une profonde impression”. Offerte par l’aéro-club de Madagascar, la stèle renferme une histoire importante de l’aviation à Madagascar. “ C’est une belle journée à remémorer. Jean Raoult a marqué l’histoire. Ce passionné de l’aviation a écrit la première page de l’aviation civile. Cette envolée a offert la possibilité de développement dans le domaine”, livre Valéry Ramonjavelo, ministre des Transports et de la météorologie.