ANTSIRABE – Un garçon violé et assassiné

Un crime qui dépasse l’entendement, a bouleversé le quartier d’Ambohimena-Sud, dans la commune urbaine d’Antsirabe, hier. La victime est un jeune garçon de 6 ans. Il a froidement été assassiné. Le rapport médical atteste qu’un viol a également eu lieu. D’après les informations recueillies, l’enfant était introuvable depuis la veille, vers 11h30. Personne parmi l’entourage n’aurait remarqué une situation qui paraissait suspecte. La famille a prévenu la Police des mœurs et de la protection des mineurs et a publié à la fois un avis de disparition. Le commissariat du secteur l’a aidée à chercher toute la nuit. Vers 3h30 du matin, l’oncle du garçon est sorti de chez lui et l’a découvert gisant à l’est de leur clôture. Il était tout nu et ensanglanté. L’enquête va bon train. Les fins limiers sont en passe d’identifier le(s) auteur(s) de cette pédophilie suivie de meurtre. « L’orifice du rectum du garçon a été endommagé », explique une source judiciaire. « Son père est inconnu. C’est sa mère qui s’occupait de lui. Son oncle vit dans le voisinage », ajoute-t-elle.