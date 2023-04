ACTE DE BANDITISME – Fin de cavale pour vingt-deux suspects

Les éléments de la Police nationale à Mahajanga, composés du commissariat des 2e et 3e arrondissements de Mahabibo et Antanimasaja, la Force d’intervention de la Police ou FIP et la Police judiciaire, ont coincé une vingtaine de malfaiteurs dont des cambrioleurs et des receleurs, ainsi que des trafiquants de drogue et des drogués. Cette opération d’envergure fait suite à des séries d’actes de banditisme et de terrorisme qui ont sévi dans la ville de Mahajanga.Des activités de patrouille de jour comme de nuit ont été organisées, et les limiers ont mis en place diverses stratégies. Au total, vingt-deux malfaiteurs ont été arrêtés dont une femme. Ces bandits ont participé à des attaques et des cambriolages dans plusieurs quartiers tels que Marovato abattoir, Village touristique, Tanambao-Ambalavato, entre les 23 et 26 mars. « Ils sont armés de divers outils, comme des pistolets, couteaux et pierres lorsqu’ils commettent leurs actes. Un piège a été tendu et quatre hommes ont été arrêtés. Les deux premiers qui ont été pris en flagrant délit étaient les cerveaux et des participants directs, tandis que les deux derniers étaient leurs complices. Tous les quatre ont plaidé coupables », relate le commissaire central, Fabio Tabaly.

Drogues fortes

Par ailleurs, dans la lutte contre les drogues fortes, la Police nationale a effectué une patrouille à Ambalavola, le 26 mars. Des groupes de délinquants adolescents ont été pris en flagrant délit de consommation et d’usage de ces drogues. Trois d’entre eux ont résisté et s’étaient enfuis. Les forces de l’ordre ont tiré dans leurs jambes. Deux ont été emmenés à l’hôpital, mais l’un d’eux est décédé. Le dealer a été également arrêté, il est l’un des revendeurs et distributeurs de ces puissantes drogues à Mahajanga. Les deux trafiquants ont avoué leur culpabilité et l’enquête est toujours en cours.À Mahabibokely, deux jeunes hommes étaient aussi pris en flagrant délit en train de se faire injecter de la drogue forte. Ils ont donc été arrêtés et emmenés pour interrogation. Ils ont aussi avoué leurs crimes.