Tout est relatif

Francis Fukuyama voyait en la chute du mur de Berlin la réalisation de la fin de l’Histoire, annoncée, par le prophète Hegel, comme l’épanouissement de l’avènement de l’esprit absolu. Ce jour-là, la démocratie occidentale a définitivement pris le dessus sur le modèle soviétique et est depuis sous l’emprise d’une ivresse qui l’a envoyée dans l’illusion d’un monde idéal dans lequel chaque parcelle devrait porter sa marque. Comme elle se voit comme une valeur absolue qui devrait s’imposer comme l’incontestable meilleur régime politique, elle ne cesse de prêcher son évangile au monde avec un dogmatisme digne des plus irréductibles fanatiques religieux. Mais beaucoup sont ceux qui dédaignent la conversion, subrepticement imposée. Et si la démocratie occidentale est tout simplement aveuglée par une simple illusion qui lui fait croire qu’elle est une norme qui devrait être universelle ?

Comme ceux qui sont portés par les transes des lumières de la religion, les radicalisés donnent leur vie dans des croisades ou djihads des temps modernes, ces guerres qu’on déclare à son nom. Toute la terre est alors un territoire saint à conquérir. Combien de bombardements, combien de destructions, combien de « tyrans » sacrifiés sur l’autel de la « démocratie», … pour « purifier » ce monde qui n’a pas encore totalement assimilé la bonne nouvelle à imposer. Et dans cette ambiance géopolitique imprégnée de cette foi occidentale, inébranlable, en cet « absolu » qui doit être adopté par tous les pays, toutes les nations du monde qui comptent encore un bon nombre d’ « hérétiques » à sauver, le relativisme est appelé à connaître un second souffle.

À ces missionnaires modernes, la voix de Protagoras pourrait encore répondre que « L’homme est la mesure de toute chose ». À ces fervents croyants qui affirment l’universalité de leur foi, Blaise Pascal dirait « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà». À Fukuyama et sa « Fin de l’Histoire et le Dernier Homme », Samuel Huntington oppose le « Choc des civilisations ». Si des personnages qui n’incarnent pas cet idéal, qui est la démocratie libérale, sont, chaque fois, facilement plébiscités par leurs « sujets », c’est que le modèle occidental, frappé de maniè re spectaculaire le 11 septembre 2001, ne fait pas l’unanimité.

Et subissant passivement les effets de l’entrechoquement des civilisations, plus que jamais égarée au milieu de cette guerre axiologique interminable, Madagascar, bien qu’ayant, depuis des années, accepté d’être initiée à la démocratie libérale occidentale, est toujours à la recherche de son propre système idéal.