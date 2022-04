Tennis de table – Appel aux bénévoles

Dans le but de promouvoir les trois volets des thématiques établies par l’association, à savoir l’éducation, la santé et l’inclusion, « Ping pour tous » lance un appel au recrutement des bénévoles pour bien assurer sa mission. Les intéressés doivent remplir certaines conditions. Ils doivent avoir plus de 17 ans, disponibles, le sens relationnel, un goût pour l’animation, et être dynamiques et impliqués. « Ping pour tous Tana » est un programme de coopération internationale qui vise à utiliser le tennis de table comme outil de dévelop­- pement durable dans la commune urbaine d’Antananarivo.

Les bénévoles ont pour mission d’intervenir, lors des animations auprès de différents types de publics suivant les thématiques du programme, à savoir l’éducation, la santé et l’inclusion. Les personnes intéressées bénéficieront de formations généralistes sur tous les sujets concernés par les animations. Un kit complet de l’éducateur leur sera remis au début de leur mission. Les bénévoles auront l’opportunité de faire connaitre cette discipline (le tennis de table) à tout public.

Les bénévoles seront au cœur d’un engagement citoyen porteur de sens. Ils ne travailleront pas seuls, ils seront accompagnés tout au long de leur mission. Pour Dorat Rakotoarisoa, secrétaire général de Ping pour tous, il a expliqué que « la pratique du sport par le tennis de table ouvre une nouvelle voie vers la réinsertion sociale des jeunes qui tombent dans la délinquance juvénile par exemple. D’où l’importance des bénévoles pour intervenir auprès du milieu cible qui sont les enfants et jeunes des milieux défavorisés. Par la pratique du sport, nous nous focalisons sur l’aspect humain ».

Terrain multisports

Pour atteindre l’objectif comme l’inclusion sociale, l’inauguration du deuxième terrain multisports M’Hetsika MVola de la cité d’Analamahitsy, fruit du programme porté par la Fondation Axian et la société MVola avec la commune urbaine d’Anta­nanarivo constitue un moyen mis à la disposition des bénévoles dans l’accom­plissement de leur mission. C’est-à-dire promouvoir la pratique sportive chez les jeunes issus de milieux urbains ou semi-urbains défavorisés pour améliorer leur éducation, leur insertion sociale, leur santé et bien être.