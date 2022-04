Taom-baovao Fararano

Tahaka ny isan-taona, mandra-pandalinana bebe kokoa ny Tantara nialoha izay voasoratra araka ny lovantsofina tratra farany, dia mbola miteraka resabe aloha ny «Taombaovao malagasy».

Raha ny fiheverako, dia «Hindou» nanasina ny omby (jamoka hono no anarany taloha) ireo talohan-dRalambo: ny anarana «Ra-Lambo», amin’ny teny indoneziana, dia «Ingahy-omby».

Nanana fanisana, na kalendrie, hafa ankoatra izay nampidirina teto Imerina tamin’ny taonjato faha-17 ireny olona ireny. Fanontaniana tsara apetraka : inona no talohan’ny taonjato faha-17 sy ilay ndeha ho antsoiko hoe «Fanisan-taona Zafiraminia», dia ny alahamady sy ny sisa izany, niara-dia tamin’ny alatsinainy, talata, sy ny sisa ihany koa ?

«Fanandroana» tahaka ny ahoana nialoha ny taonjato faha-17 ? Ary, raha «hindou» marina ireny Razambe ireny, tsy ho nanao sorona omby velively, fa angamba akoholahy na lambo (kisoa dia) na biby hafa. Inona no fady fahagola, ankoatra ny fady vaovao nanomboka taonjato faha-17 ?

Rehefa tafiditra ny fomba semitika (itambaran’ny Jiosy sy ny Arabo) dia fanisana manaraka ny volana no narahina (taona iray = 354 andro). Tany India kosa, efa tamin’ny taona 57 talohan’ny Jesosy hono no novaina hanaraka ny masoandro (taona iray = 365 andro) ny kalendrie sanskrity, raha ny fandalinana nataon’i Jean-Claude Hébert («Recherches sur l’histoire et la civilisation malgaches», Bulletin de Madagascar, n°191, avril 1962, pp.339-352). Indro ezahiko fintinina eto izany lahatsoratra izany.

Ny faritra Avaratra-Atsinanan’i Madagasikara dia nahazo loko tamin’ny Antalaotra hany ka amin’ny teny antakarana no tena niova betsaka indrindra ny fanisantaona tena fahagola. Tahaka izany ihany koa amin’ny tenin’ny SakalavaAvaratra.

Ireo Indoneziana tody farany indrindra avy any Atsinanana ka tafapaka hatraty Afovoan-tany (Imerina sy Betsileo) dia ahitana ny teny «faosa», «asotry» ary «asaramanta» sy «asarabe» anatin’ny kalendrie isam-bolana.

Ireo Indoneziana hafa, tonga teto Madagasikara nialoha ireo (tondroina hoe «proto-Malgaches», Konka zokiny), dia tsy nampiasa ny «faosy» sy «asotry» tamin’ny anarambolana saingy nampiasa kosa ny «asara» sy «asotry» ary «faosa» rehefa nanondro vanin-taona. Lova tena konka tamin’ny Razambe Sanskrity-Indoneziana ireo teny ireo, izay hita any amin’ny Sakalava, Bara, Vezo ary tamin’ny Vazimba.

Ny tena mahaliana dia ampahany tamin’ny kalendrie sanskrity ihany no hain’ireo Razambe ireo, satria voambolana telo no voatanany ary izay indray aza niantsoany ny vanintaona : asara, asotry, faosa.

Ny Indoneziana tato afara («deutéro-Malgaches», Konka zandriny) dia nahalala ny volana roambinifolo tamin’ny kalendrie sanskrity na dia efa niova aza ny fanononany azy. Tsy tena «hindu» tanteraka izy ireo, na dia nahazo loko taminy aza.

Ny tonon-taona «asara» dia desambra-janoary-febroary. Ny volana «asara» kosa dia aogositra-septambra. Ny vanintaona «asotry» dia jona-jolay-aogositra, fa ny volana «asotry» dia oktobra-novambra. Ny fizaran-taona «faosa» dia septambra-oktobra fa ny volana «faosa» dia janoaryfebroary.

Eto Madagasikara, satria izay no toe-tany mandrafitra ny toetr’andro sy ny taom-pambolena sy fiotazana, dia rehefa «asara» no avy ny orana, ary amin’izany no fambolena ny «vary asara». Ny «asotry» dia mifandraika amin’ny ririnina sy ny «vary asotry». «Faosa» kosa no fiakaran’ny tsirin’ain’ny zavamaniry amin’ny vanin-taona lohataona.

Fararano isika, izao volana aprily izao, lazain’ny Rakibolana hoe «fotoana fahavokaran’ny ankabeazan’ny hazo fihinam-boa ary fiakaran’ny vary vakiambiaty». Fanatitra ho «santa-bary» ve izany fahagola ?

Fararano tokoa isika raha mbola mahita ny fodilahimena aho ao ala-trano ao. Izany rahateo no voarakitry ny Hainteny: «longoko aza rafody, mba hijakiako raha fararano».

Ho famaranana, sady fizarana, sombiny tamin’ny soratra navelan-dRabisaona izay niara-dia tamin’ny Printsy Ramahatra hianavaratra. Ny talata 22 oktobra 1895 (5 alakarabo) no nigadona tao Toamasina raha niala Antananarivo ny 16 oktobra (29 adimizana), dia izay mbola nitohy hatrany Antseranana (28 oktobra), hamaritra miaraka amin’ny Vazaha ny tany izay ho lasa «colonie» frantsay.

Tany an-toerana Rabisaona no nanangona «Dictionnaire Malagasy sy Tankarana, nalaina tamin-dRalaza 10 Vtra, Zanak’Andrianan’ny Sakalava». Ka toy izao ny anarambolana : fisamasay (io no mitovy amin’ny alahamady), fisabe, vita, sakave, lôntsoa, zaotso, taroko, kinjamalinika, faosa, fampandro, fanempoka, menalio.

Mbola maro ny fandinihina azo atao miainga amin’ny boky ahitana ny Tantara fahiny isam-poko : indrindra any amin’ireo Foko hafa ankoatra ny Merina sy ny Antemoro mbola naha-tahiry ara-lovantsofina ny kalendrie konka indrindra fahagolan-tany.