Rallye – Clio Trophy : Débuts prometteurs de Mika et Faniry

Quatrième place pour Faniry à l’issue de la première manche du Clio Trophy. Pour sa part, Mika a signé un temps scratch, hier matin, avant d’être rattrapé par un problème dans l’ES10.

Les jumeaux Rasoamaromaka ont marqué les esprits pour leur première apparition en France, ce week-end durant le Rallye Terre des Causses. Associé à Judicaël Rakotomalala, Faniry a terminé à la quatri­ème place du classement Renault Clio Trophy. Navigué par le Français Bastien Pouget, Mika était également promis à un magnifique top 5. D’autant plus qu’il a réalisé le scratch dans l’ES7 d’hier, au grand dam des références locales. Malheureusement, une mésaventure a eu raison de ses performances vers la fin de la course.

Le parcours de ce Rallye Terre des Causses comptait dix spéciales, totalisant 162 km. Lors de la première journée de samedi, les deux jeunes pilotes cherchaient logiquement leurs repères. Il fallait aussi s’habituer au système français, qui prévoit les reconnaissances et les épreuves durant le même jour. Qu’à cela ne tienne, ils se sont rapidement adaptés au volant de leurs Clio Rally5. Au terme de l’Étape 1, l’équipage Faniry-Judi occupait le quatrième rang du classement de la Clio Trophy. Tandis que le duo Mika-Bastien se trouvait à la sixième position.

Remontée

Hier matin, Mika a frappé très fort dès le début de l’Étape 2. Il a signé le chrono de référence dans l’ES7, en 13min 31,9sec. Le champion de Madagascar 2021 a alors entamé une superbe remontée. Il a grimpé jusqu’à la quatrième place au terme de l’ES9. Mais malheureusement, sa voiture a rencontré un problème dans l’ES10. Mika et Bastien ont alors dégringolé pour terminer 25e, avec un cumul de 2h 14min 58,7sec. Cette quatrième place est finalement revenue à Faniry et Judi, avec un cumul de 1h 50min 59,6sec. Soit 57,5sec derrière les vainqueurs du jour, Jean-Paul Monnin et Franck Gillot.

Hormis ce désagrément pour Mika, les performances des deux jumeaux sont extrêmement prometteuses pour la suite de la Clio Trophy. Ils ont le potentiel pour rivaliser avec la crème de la compétition. Même les médias locaux ont fait l’éloge des deux coureurs malgaches, tellement à leur aise sur revêtement « terre ». À eux de confirmer d’ici cinq semaines. Prochain rendez-vous au Rallye Terre de Castine, du 6 au 8 mai.