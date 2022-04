Pollution des eaux à Tolagnaro – Les analyses blanchissent QMM

Taxée d’être à l’origine de massacres de poissons dans la région Anosy où elle opère principalement, la société Rio Tinto QMM (Qit Madagascar Minerals) réagit et apporte ses précisions. Ces massacres seraient dus à des déversements de déchets toxiques dans les eaux et plus particulièrement dans l’environnement où vivent ces poissons.

D’emblée, elle conteste toutes les insinuations qui ont été étalées publiquement ces derniers jours, soulignant que sa responsabilité n’est aucunement engagée sur l’environnement récepteur.

Dans une communication transmise hier aux rédactions, QMM réaffirme sa pleine et entière maîtrise de l’impact environnemental de ses installations. Le communiqué précise que les résultats des analyses menées par QMM et les laboratoires indépendants mandatés par les autorités convergent et démontrent que l’ensemble des paramètres vérifiés sont conformes à la législation nationale. Le taux d’aluminium excédentaire a été relevé au niveau d’un point où aucun relâchement d’eau n’est effectué.

Poursuivant ses explications, QMM déclare qu’elle se tient à l’entière disposition des autorités sanitaires et publiques pour tout examen supplémentaire jugé nécessaire. « Nous encourageons les autorités sanitaires et locales à réaliser tout examen complémentaire visant à identifier la source exogène ayant pu causer un impact sur la vie des poissons. À cet égard, nous saluons d’ailleurs la décision gouvernementale pour la mise en place d’un laboratoire indépendant à Tolagnaro qui ne pourra que renforcer la transparence souhaitée et voulue par l’ensemble des parties prenantes. À l’heure actuelle, les nombreux examens biologiques réalisés et transmis aux autorités confirment l’absence de tout impact sur l’environnement récepteur ou sur les poissons. La communication des fondements sur lesquels reposeraient de telles assertions devrait être faite publiquement et rapidement, par égard à la communauté locale et pour la vérité », conclut-elle.