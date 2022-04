Hydrocarbures – Les prix maxima du carburant fixés

Sans décider de la hausse des prix du carburant qui semble inéluctable, le gouvernement a trouvé une échappatoire par une porte dérobée. Fixer des seuils à ne pas dépasser. Au risque et péril des pétroliers.

Magnanime. Le Conseil de gouvernement l’a été en adoptant un décret fixant les prix maxima du carburant. Sans donner des détails. Cette décision signifie alors que les négociations entamées par Andry Ramaroson, ministre de l’Énergie et des hydrocarbures avec les pétroliers, toutes professions confondues, ont pris fin. Le gouvernement a ainsi trouvé une issue de secours inespérée. Laisser aux quatre enseignes présentes sur le marché pétrolier le « loisir » d’afficher les prix qui leur conviennent.

Sans dépasser un certain seuil. Ce qui ne peut être que conforme aux articles de la loi sur la privatisation des activités des hydrocarbures en amont et en aval. Réduisant les rôles de l’État à ceux d’un régulateur et un contrôleur de la qualité, des stocks, et de la concurrence à travers l’Office Malgache des Hydrocarbures, OMH. Ici, la variété des prix n’existe pas.

Tout le monde est logé à la même « enseigne » et un petit écart peut générer de grandes différences dans le choix des automobilistes, selon les explications, sous forme d’aveux, sinon de confession, d’un gérant de station-service qui a survécu à de nombreuses crises politiques ayant perturbé ses activités. Jusqu’à l’heure où mettons sous presse, aucun prix n’a été communiqué.

Comme celles de 2002 où les barrages autour de la capitale par les partisans de Didier Ratsiraka, suite à l’auto-proclamation de Marc Ravalomanana comme président de la République, ont profité aux trafiquants de métier ou des opportunistes occasionnels.

Marché noir La vente au marché noir de l’essence a atteint les 10 000 ariary le litre. Du jamais vu dans les annales de la République. Il a aussi enduré le gel de ces mêmes prix, de 2009 à 2014, qui l’ont conduit à licencier plusieurs de ses employés pour s’accommoder à réduction incompressible de ses marges commerciales.

Plus tard, le gouvernement a adopté la compensation. 172 milliards d’ariary entre 2020 et 2021. Mais face à la montée en flèche des cours du Brent sur le marché international, il devient insensé par l’État de continuer à récompenser les pétroliers de leur coopération dans cette lutte désespérée contre la spirale inflationniste, partie des prix à la pompe. Leurs pertes cumulées se chiffrent à des millions d’ariary par litre vendu. Alors que la jauge se mesure au mètre cube.

Le Fonds monétaire international, FMI, a suggéré un mécanisme d’automatisation de ces prix. Suivant les fluctuations des variables aléatoires composant le différentiel des coûts. Le gouvernement a-t-il adoubé ce dispositif en enjoignant les pétroliers à s’asseoir sur un baril de poudre ? Pour tous, il est difficile de trouver l’essence du bonheur dans un monde de brut.