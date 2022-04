Commune Tataho Manakara – Une hausse des cas de paludisme enregistrée

Les enfants entre 6 à 13 ans sont les victimes les plus nombreuses du paludisme dans une commune du district de Manakara. La sensibilisation auprès de la population rurale reste une solution adoptée pour prévenir de cette maladie.

Les cas de paludisme se sont multipliés dans la commune Tataho, District Manakara, Région Fitovinany. Depuis le mois d’avril 2021 jusqu’au mois décembre, de nombreux cas de paludisme ont été détectés. «Nous enregistrons vingt cas par semaine entre le mois d’avril et le mois de décembre», livre Dr Olivier Ramaherison, Chef CSB Tataho.

Cette année, la hausse est également enregistrée sur les trois premiers mois, les enfants entre 6 à 13 ans sont les plus touchés pour le mois de janvier, il y en a eu trente-et-un cas. Le mois de février présente également une augmentation par rapport au mois de mars et au mois de janvier. «Les enfants et adolescents entre 6 à 13 ans sont ceux qui viennent le plus dans le centre de santé de base. Ils sont au nombre de quarante-trois, victimes de cette maladie. Vingt-huit nouveaux cas ont été diagnostiqués positifs au paludisme pour les enfants entre 1 à 5 ans», enchaîne le médecin. Pour les enfants de 1 à 5 ans, vingt-huit nouveaux cas ont été détectés, ce qui est non négligeable. On dénombre dix-neuf cas pour les 14 ans et plus. Au mois de mars, le nombre de nouveaux cas est resté stable.

Prise en charge

Pour les enfants de moins de 5 ans, il y a onze nouveaux cas pour ce mois. Vingt cas pour les enfants de 6 à 13 ans. Dix-sept cas ont été répertoriés pour les 14 ans et plus.

Se trouvant à 20 km du centre-ville de Manakara, les habitants doivent parcourir des kilomètres avant de rejoindre le CSB2. Dans la majeure partie des cas, le retard des prises en charge rend difficile le traitement de la maladie. « Nous essayons de sensibiliser les gens à aller dans les centres de santé dès qu’un symptôme apparaît. Heureusement, ceux qu’on traite sont en majorité des cas simples », confie le médecin. Dans ce centre de santé, les médicaments arrivent à temps malgré l’éloignement. « Une rupture de stock pour les médicaments antipaludiques est rare », conclut-il. Dans cette commune, le centre de santé de base est équipé. Pour mieux prévenir de cette maladie, les médecins adoptent une stratégie avancée dans la sensibilisation sur le paludisme ainsi que sur les vaccinations de routine dans tous les fokontany.