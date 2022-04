Autisme – Rojo souffre de difficultés relationnelles

Le 2 avril est la journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme. Des personnes qui souffrent de ce trouble de développement témoignent.

Rojo souhaite prendre un nouveau départ, à l’arrivée de son vingt-cinquième printemps qui aura lieu dans un mois. Souffrant de troubles de concentration, de comportements, et ayant des difficultés au niveau des relations sociales, pendant presque toute sa vie, elle pense être atteinte de l’autisme.

« J’ai toujours su que je suis différente des autres. En ce moment, par exemple, je n’arrive pas à rédiger mon mémoire de Master en anthropologie, car je souffre d’un gros problème de concentration et je souffre, en même temps, d’un trouble de mémoire. Je n’ai pas d’amis, j’ai toujours été seule, je ne sens pas à l’aise avec les autres, et le fait de vivre avec plusieurs personnes me fait peur. Je n’éprouve aucune émotion dans une fête. J’ai été violente. Par les recherches que j’ai effectuées, j’ai conclu que j’ai des traits autistiques. », témoigne-t-elle, hier.

Elle veut surmonter ces difficultés et ces troubles qui lui « pourrissent » la vie. Elle cumule des échecs dans la recherche d’emploi. « Souvent, ma candidature est retenue, étant donnée que je suis diplômée. C’est au moment de l’entretien, que je rate. Les employeurs me disent, en général, que je suis trop fermée. Pourtant, il est souvent écrit dans les offres d’emploi que les candida­tures féminines et les personnes vivant dans une situation de handicap sont fortement encouragées. Ce n’est pas respecté. », témoigne cette femme. Rojo admet que l’aisance relationnelle n’est pas son fort. « Nouer une relation et aborder quelqu’un me font très peur. Je me lève rarement la tête dans la rue, lorsque je croise une personne. », rajoute-t-elle. Toute sa vie, elle a cherché à s’isoler. « Au lycée, je choisissais la série qui a le plus petit effectif. C’est la raison pour laquelle j’étais en série C, en classe de terminale. Nous n’étions que six dans cette classe. Et à l’université, c’était la même chose. », enchaine-t-elle.

Ses difficultés dans les relations sociales, ses troubles de comportement, sont de véritables calvaires pour Rojo. « J’en souffre. On m’a toujours considérée comme une personne hautaine et de mauvais caractères. Moi-même je ne me supportais pas, c’est la raison pour laquelle j’étais souvent déprimée. », se plaigne-t-elle. Plus jeune, elle aurait fait des tentatives de suicide. Elle aurait, également, fui de chez elle. « J’ai échoué au baccalauréat. J’ai été très déprimée. On m’a inscrit dans un lycée public. L’environnement dans cette classe ne me convenait pas car c’était très bruyant. Je ne le supportais pas. Je refusais d’y revenir et j’étais restée enfermée dans ma chambre pendant quelques jours, puis je suis partie de chez moi. », raconte-t-elle.

Rojo commence à s’assumer et veut aller de l’avant. Elle recherche, désespérément, du soutien et de l’accompagnement psychologique, mais elle ne sait pas vers qui tourner. Madagascar ne dispose pas, jusqu’ ici, d’une structure d’accueil et de prise en charge des enfants autistes qui, sont de plus en plus nombreux.

Témoignage d’un parent – « Mon fils, autiste, s’améliore »

Johary Setra Rabemila, transporteur de la zone régionale Antsirabe-Antananarivo, se permet quelques minutes de conversation avec ses enfants au téléphone, avant de prendre la route, hier. L’un d’eux est autiste. Ce père de famille arrive à communiquer de mieux en mieux avec son fils autiste. « Depuis que j’ai appliqué le traitement ABA (analyse comportementale appliquée), l’expression de ses émotions s’est améliorée et il fait de moins en moins de troubles de comportement. », se réjouit ce fondateur et administrateur du groupe Fitaizana zaza autiste, sur Facebook.

À 5 ans, Mimi, comme le surnomme ses proches, arrive à dire un « oui » ou un « non », aux questions qu’on lui pose. Chose qui lui a été impossible, auparavant.

À l’âge de 2 ans, cet enfant autiste ne parlait pas et poussait des cris, chaque fois qu’il se trouvait dans une situation inconfortable. Il est, également, hyperactif. Ces crises se seraient atténuées. « À l’église, et dans les autres endroits publics, nous n’avons plus besoin d’intervenir trop fort, pour qu’il se calme. Il suffit qu’on fasse un petit geste, pour qu’il se contienne. », raconte le père.

Mimi n’est suivi ni par un médecin ni par un spécialiste. Ce sont ses parents qui s’occupent de son éducation, avec la méthode ABA. « C’est une ancienne cliente, une spécialiste dans la prise en charge des enfants autistes en Angleterre qui m’a donné un livre sur la prise en charge des enfants autistes, lorsque j’ai été chauffeur-guide. Cela consiste, surtout, à aider l’enfant à maîtriser les petits gestes de la vie et à l’encourager et à le féliciter, au moindre amélioration. », raconte Johary Setra Rabemila.

Conscient de la difficulté de la prise en charge des enfants autistes, ce père de famille partage ses expériences et les progressions de son fils, sur cette page. « La plupart des parents des enfants autistes sont occupés à gérer les crises de leurs enfants. C’est malheureux. J’ai créé une page spéciale pour la prise en charge des autistes, pour aider les parents.», conclut Johary Setra Rabemila. Il veut, surtout, montrer aux parents que les personnes autistes peuvent avoir une vie normale. Il sera présent à la foire des acteurs de prise en charge d’enfants différents qui aura lieu au Parc Tsimbazaza, ce jour, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.