Aide aux sinistrés – L’USAID alloue cinq millions de dollars

Le gouvernement des États-Unis, à travers son Agence pour le Développement International (USAID) vient de décider un nouveau financement de ses actions d’aide humanitaire.

Il s’agit d’un don supplémentaire de cinq millions de dollars pour cent cinquante mille victimes des cyclones qui ont secoué le pays durant ces derniers mois. Ce financement sera notamment mis à disposition des deux agences des Nations unies dont le « Programme alimentaire mondial » (PAM) et l’UNICEF, ainsi qu’à la Fédération internationale de la Croix-Rouge.

Selon l’USAID, ce financement est destiné à soutenir les actions d’aide alimentaire, le logement et les services médicaux et sanitaires afin d’aider les familles malgaches à se remettre de la dévastation causée par les intempéries. Il s’agit également d’assurer la continuité de l’aide aux personnes dont les maisons ont été endommagées et dont la vie a été affectée par les tempêtes ; assistées préalablement grâce à des dons américains antérieurs de cinq cent mille dollars. «

Grâce à cette aide, les États-Unis ont décuplé leur engagement envers les personnes dont les maisons ont été détruites et les moyens de subsistance perturbés par cette série dévastatrice de tempêtes qui ont frappé le Sud de Madagascar », a déclaré la Chargée d’Affaires américaine Amy Hyatt. « Le peuple américain se tient aux côtés du peuple malagasy comme des ‘Mpirahalahy Mianala’ en ces temps difficiles », a-t-elle ajouté.

Avec l’essentiel du financement – 3 millions de dollars – le PAM fournira mille deux cent tonnes de riz, de légumineuses et d’huile végétale enrichie aux victimes de la tempête dans les régions Vatovavy, Fitovinany et Atsimo Atsinanana. Vingt-six mille personnes bénéficieront de cette aide alimentaire pendant trois mois. Dix sept mille trois cent ménages (environ qautre vingt six mille individus) recevront une aide financière au cours de la même période.

Soutien psychosocial

700 000 dollars supplémentaires aideront l’UNICEF à fournir des services vitaux d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène à vingt mille personnes dans les communautés de Nosy Varika, Mananjary et Vohipeno. Cette assistance comprend la fourniture de savon pour le lavage des mains et pour la lutte contre les maladies transmissibles dans les zones vulnérables et la distribution de kits d’hygiène et de kits de dignité pour les adolescentes et les femmes. Cinq mille autres personnes, dont cinq cents enfants, recevront un soutien psychosocial pour faire face aux éventuels traumatismes liés au déplacement et au changement.

La Fédération Internationale de la Croix-Rouge utilisera 600 000 dollars pour construire et réparer des abris et fournir une aide directe en espèces pour aider vingt-cinq mille personnes également à Nosy Varika, Mananjary et Vohipeno.

Enfin, sept cent mille dollars supplémentaires seront utilisés par les trois organisations pour fournir une variété d’articles ménagers tels que des seaux, des bâches, des ustensiles de cuisine et des produits de purification de l’eau.

Avec ce nouveau financement, l’aide humanitaire fournie par les Etats-Unis aura atteint plus de quatre vingt-cinq millions de dollars depuis septembre 2020, y compris une aide alimentaire d’urgence, une assistance pour lutter contre l’insécurité alimentaire dans le Sud de Madagascar frappé par la sécheresse, une large contribution pour faciliter l’accès à de millions de vaccins gratuits ainsi que d’autres formes de soutien pour la réponse du pays à la pandémie de Covid-19.