Sécurité routière – La visite technique reprend

La visite technique a repris depuis hier au niveau des centres de visite technique à Antananarivo et à Toamasina. C’est ce qui a été annoncé par la Direction Générale de la Sécurité Routière(DGSR) , dans un communiqué de presse daté d’hier. Selon ce communiqué les visites reprendront mais en respectant le service minimum.Ce communiqué se justifie par le fait que plusieurs véhicules transportant des produits alimentaires et produits de première nécessité et ceux qui ont reçu des autorisations spéciales circulent encore dans la capitale et Toamasina depuis la période de confinement. « Afin de prévenir des différents incidents qui pourraient survenir, des agents assureront le service minimum à Betongolo, By pass, Alasora, Ivato et Toamasina, ainsi qu’au niveau du centre de réception technique », a-t-on lu dans le communiqué.