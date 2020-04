Marco Ilaimaharitra – « Prenez soin de vos proches »

Période de confinement rime avec retrouvailles. Pas parce que les membres d’une famille ne se voient que rarement. Mais parce qu’avec la routine quotidienne de ces dernières décennies, l’on a de moins en moins de temps pour discuter et partager de bons moments.

C’est l’occasion de se rapprocher des siens, comme le souligne Marco Ilaima­haritra. « Je vous souhaite beaucoup de courage. C’est très important de prendre soin de sa famille, de ses proches, en ce moment », a lancé le milieu de terrain des Barea dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Bien évidemment, il en a profité pour rappeler l’importance des mesures actuelles contre la propagation du Covid-19 : « Restez chez vous. On se reverra très vite si tout le monde respecte tout ça ».

Du courage, tout le monde en a besoin pour affronter la pandémie actuelle, en plus d’un certain sens de la discipline. « Je sais que cette période de confinement est compliquée au pays. Je vous transmets ma force et mon courage, en espérant bientôt vous retrouver », a, pour sa part, confié le défenseur latéral, Jérôme Mombris.

À l’allure où vont les choses, les retrouvailles entre les Barea et leurs supporters auront lieu en septembre, octobre et novembre. Dates auxquelles les éliminatoires de la Coupe d’Afri­que des Nations 2021 devraient reprendre, d’après les plans de la Confédération Africaine de Football afin de boucler à temps la campagne de qualifications.