Industrie – Forte production de masques

Cinq millions. Annoncée la semaine dernière par le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat, la production de masque est maintenant une réalité. Le président de la Répu­blique a conduit une délégation pour visiter une unité de production de ces caches bouches, hier. La ministre Lantosoa Rakotomalala a fait savoir que le gouvernement en a commandé cinq millions qui seront distribués gratuitement. Le gouvernement achètera la production au coût, poursuit la ministre qui précise que cela devrait permettre de préserver l’emploi au sein des unités de production. Cinq entreprises franches ont répondu à l’appel de l’exécutif dont le Groupe Ciel et Tropik Knits qui ont offert soixante mille masques dans un premier temps. La ministre de préciser que les personnes les plus exposées seront priorisées à commencer par les commerçants et les agents de la police.