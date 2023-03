TOURISME – Madagascar prend la présidence des îles Vanille

L’Assemblée Générale des îles Vanille, organisée en format visioconférence cette semaine, a acté la prise par Madagascar de la présidence tournante de l’association pour cette année.

L’association Îles Vanille, composée de La Réunion, de Maurice, des Seychelles, des Comores, de Mayotte et de Madagascar, a pour objectif le développement touristique de la zone océan Indien et le renforcement du poids et de la visibilité des îles membres. L’Assemblée Générale des Iles Vanille, qui s’est tenu hier jeudi 2 mars en ligne, a été marquée par le partage d’expériences et l’actualité du secteur ainsi que le renouvellement du bureau.

Le ministre du Tourisme de Madagascar, Joël Randriamandranto, a saisi cette occasion pour partager les actions entamées par la Grande île afin d’atteindre l’objectif d’un million de

touristes à l’horizon 2028. Entre autres, l’organisation d’eductour, la participation aux divers salons interna­tionaux, l’organisation du Salon International du Tourisme de Madagascar (ITM), l’incitation aux investissements, le renforcement de capacité et le développement du tourisme national.

Concernant le renouvellement du bureau de l’association, Madagascar, à travers son ministre du Tourisme, assurera la présidence pour cette année. Pour l’Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), la Grande Île, en assurant la présidence des Iles Vanille, va pouvoir affirmer davantage son leadership régional dans le cadre des efforts pour mieux faire connaitre les

destinations de l’océan Indien et pour relancer le secteur du tourisme après la chute des fréquentations du fait de la crise pandémique. Par ailleurs, plusieurs actions ont été définies par l’association pour l’année 2023, à savoir la facilitation des visas et transports entre les îles, le renforcement de compétences, la participation à des salons internationaux, le développement du tourisme de croisière et la mise en avant du tourisme durable.

Rappelons que lors de sa 5e édition, en avril 2022, le salon Tsenaben’ny Fizahan­tany a abrité la réunion des Iles Vanille. « Cette rencontre en terre malgache fait suite à l’invitation du ministre malgache du Tourisme lors de l’Assemblée Générale des Îles Vanille », a-t-on expliqué à cette occasion dans un communiqué qui a aussi rapporté que divers sujets ont été débattus lors de cette rencontre, entre autres, le développement des croisières dans les Îles Vanille, la facilitation des déplacements touristiques inter-îles à travers les packages et des actions de promotion mutualisées sur le marché indien. Parmi les participants à ces échanges, citons le directeur des Îles Vanille, le directeur de la MTPA (Mauritius Tourism Promotion Authority), le président du conseil d’administration et le directeur exécutif de l’Office National du Tourisme de Madagascar, les dirigeants des offices régionaux du

tourisme, les tour-opérateurs de croisière à Madagascar ainsi que le directeur du Port d’Ehoala.

Mise en commun de moyens et de savoir-faire

Madagascar a aussi pris part à l’Assemblée Générale des Iles Vanille, qui s’est tenue le 8 février 2022. Toutes les îles ont été représentées à cette réunion pour faire le point sur la situation du secteur tourisme dans la région. Il a été indiqué à la suite de cette rencontre que les membres des Iles Vanille ont fixé les grandes orientations pour les actions futures de l’association. Il s’agit, notamment, du développement des marchés de niche, le développement d’un tourisme régional intégré et le renforcement de la notoriété de la destination.

Selon ses initiateurs, le concept des « Îles Vanille » a été défini quand les professionnels du tourisme avaient conscience que l’essor touristique des îles de l’océan Indien devait passer par la mise en commun de moyens et de savoir-faire spécifiques. Cela permettait non seulement de créer de nouveaux produits (combinés et croisières) complémentaires de ceux existants mais aussi de répondre aux attentes de nouvelles clientèles. En outre, visiter plusieurs îles lors d’un même voyage diminuait les impacts environnementaux pour une meilleure préservation de nos écosystèmes somptueux mais fragiles.

La vanille élément naturel, gastronomique et touristique commun aux îles de l’océan Indien a servi de support pour lancer une marque qui renforce la notoriété de ces destinations mais aussi pour les promouvoir à l’international. Le développement de la notoriété des iles de l’océan Indien a conduit à un développement des arrivées touristiques. C’est aussi la raison pour laquelle des évènements labellisés « Iles Vanille » ont été créés dans chacune des îles. Pour Mada­gascar, il s’agit de l’Interna­tional Tourism Fair (ITM).