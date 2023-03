INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES – Essai de réhabilitation avec du carbone

La région Boeny va procéder à la réhabilitation de nouvelles routes cette année. Une nouvelle technique sera appliquée dans les projets de réhabilitation des routes dans la région Boeny. Le nouveau matériau utilisé sera le carbon road ou route en carbone. Il s’agit d’une nouvelle technique d’application à froid ou technique pour «carbon road». L’application à chaud est destinée pour le goudron. Quelques séances d’essai et expérimentation ont été réalisées lundi dernier au rond-point du village touristique, devant la statue de zébu, sur un tronçon de route expérimental de 20 m. Trois portions de route seront concernées par ce projet cette année. Entres autres dans la commune urbaine d’Ambato-Boeny, une des villes choisies par le projet. «Le revêtement de la chaussée reposera sur deux choix, soit le goudron ou le pavé autobloquant». L’appel d’offres a déjà été lancé. Un fournisseur du matériel de la capitale a accepté de réaliser l’expérience à Mahajanga. Douze heures après les travaux, la route pourra être utilisée et sa résistance sera vérifiée », a expliqué Mokhtar Andriantomanga, gouverneur de la région Boeny. D’après le fournisseur, le coût des travaux en carbone est moins cher que le goudron. Il dure cinq à sept ans. Si les résultats seront concluants et que les techniciens trouvent qu’il est plus facile à utiliser, le carbone pourrait être utilisé pour réparer les routes détruites à Mahajanga.