INFRASTRUCTURES – Les travaux de confortement sur les rives gauche et droite réalisés

La réception provisoire des tronçons des digues de l’Ikopa et de la Sisaony a été effectuée la semaine dernière. Les travaux de rénovation sont achevés. Il s’agit des travaux de confortement des tronçons sur les rives gauche et droite de l’Ikopa entre Anosizato et Ampasika. En effet, les travaux effectués consistent aux enrochements sur la rive droite, des ouvrages dont des chaussées en pavé et en béton, des escaliers dans les voies piétonnes. Ces infrastructures assureront l’amélioration de vie quotidienne de la population riveraine de l’Ikopa et Sisaony et des personnes qui vivent et gagnent leur vie sur les digues. Il s’agit des briquetiers, des vendeurs de sable ainsi que les lavandières. Les travaux ont été menés dans le cadre du PRODUIR. Les parties prenantes du PRODUIR ont assisté à cette réception provisoire, dont l’UGP de PRODUIR, le MASTF, l’AGETIPA, le maître d’œuvre EGIS INFRAMAD, le principal responsable des digues, l’APIPA et la commune Urbaine d’Antananarivo qui est la bénéficiaire principale de ces infrastructures rénovées.