Deux malfaiteurs abattus

Des bandits armés ont volé et blessé un habitant d’Ambohimadinika-Ambohibary, du district d’Antsirabe II, jeudi, à 22h. Alertés, les gendarmes et le fokonolona ont engagé une poursuite et envoyé la victime à l’hôpital. Parmi les malfaiteurs, deux sont tombés sous les balles des gendarmes. Leurs armes, dont un pistolet fait-main, ont été saisies.