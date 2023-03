BASKETBALL- ALLEY HOOP 3X3 – Ankoay hommes et dames senior en démonstration

Des matches et des musiques à gogo. La fête du basketball par l’évènement Alley Hoop 3×3 deuxième édition organisé par la Radio des jeunes ou RDJ a tenu toutes ses promesses lors de la première journée qui s’est jouée hier au palais des sports de Mahamasina. Avec le public venu nombreux qui a répondu présent, toutes les conditions sont réunies pour faire de l’évènement une attraction et un encouragement pour les trois équipes nationales Ankoay (Garçons U19, Seniors dames et hommes) qui participeront à la qualification pour la coupe du monde chez les seniors dames et la participation à la coupe du monde déjà acquise pour les U19 et seniors hommes. Les matches attendus du public ont été l’entrée en lice de ces porte-fanions de la Grande île et tous ceux qui sont venus ne sont pas déçus.

Portant le nom des Warriors, la bande à Sydonie Marie Erica, Muriel, Harisoa Christiane et Rondro Emeran­chine de l’équipe nationale Ankoay senior dame est entrée en piste en premier pour les 15 minutes. Elles ont affronté les quatre joueuses de MB2ALL (Rasoa, Cap’s, Malala et Miora). Les deux équipes se rendent coups sur coups. La bande à Rasoa, Cap’s, Miora et Malala ont joué sans complexe parce qu’elle connait bien l’adversaire en face, les six joueuses sur le parquet sont toutes issues du club MB2ALL plus Emeran­chine de COSPN 2. Les filles de MB2ALL ont mené au score durant les quatre premières minutes 6-4, 7-6 puis 8-6.

Très physique

Piquées à vif et revenues dans leur second souffle, les protégées de Prisca Razanani­rina, coach de l’équipe senior dame 3×3 ont su redresser la barre et elles commencent à dominer. Elles ont viré en tête et les filles de MB2ALL n’arrivent plus à les atteindre: 8-8, 10-8, 13-8 et 15-8.

Chez les seniors hommes, l’équipe nationale Ankoay 3×3 composée de Livio, Elly, Arnol et Fiary s’est opposée aux joueurs de TGBC 2. C’était un match très physique et une belle opposition pour l’équipe nationale malgache de 3×3. Les deux équipes sont à égalité à 5 partout après 6 minutes de jeu. À partir de là, l’automatisme de l’équipe nationale a fait la différence: 7-5, 9-5, 9-7, 11-7 et 12-7 à la pause.

À la reprise, l’équipe nationale malgache a creusé l’écart en menant très loin : 13-7 puis 14-9. Les protégés du coach de l’équipe nationale Ankoay 3×3, Jean de Dieu Randrianarivelo, ont atteint les 15 points et fin de la rencontre à moins de 3 minutes 40 secondes du temps règlementaire. Le score final a été de 15-9.

L’équipe nationale Ankoay U19 sous le nom de Hoopers, composée de Jerry, Rino, Michael et Toky s’est imposée sur le score de 15-13 devant l’autre formation de TGBC 1.