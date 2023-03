ANTALAHA – Un forcené décapite un bébé

Atroce. Un pauvre bébé de douze mois a été tué par un forcené dans un centre de traitement de personnes atteintes de maladies mentales rattaché à l’église reformée (FJKM) Manolotsoa, à Ambatomitraka-Antalaha. L’infanticide a eu lieu jeudi, vers 16h. Un pasteur a prévenu et demandé l’intervention des forces de l’ordre. Dès leur arrivée, les gendarmes et le médecin ont constaté que la victime, un petit garçon, était en décubitus ventral. Sa tête a presque été arrachée. L’irréparable a été l’acte d’un jeune homme de 19 ans qui était sous l’influence d’une crise de démence. Sans crier gare, il a saisi une machette pour décapiter le petit ange. Celui-ci est décédé sur le coup. Le fou suit un traitement et une assistance psychiatrique au sein du centre depuis le mois de novembre 2022. Il a été capturé et mis en garde à vue en attendant les consignes du procureur. La mère du nourrisson est elle aussi une patiente soignée dans le même établissement chrétien depuis janvier. Son bébé devait l’accompagner et personne ne soupçonne ce que l’environnement de cet endroit lui a réservé.