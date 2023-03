Un 4×4 a été abandonné à Malaho-Ampanefy, jeudi soir. Venue le vérifier sur place, la troisième section de la brigade criminelle (BC3) a découvert un corps sans vie à bord.

L’insécurité empire. Une découverte macabre portant tout de suite à croire à un assassinat monstrueux a eu lieu, hier matin, à Malaho, de la commune d’Ampanefy, dans l’Atsimondrano. La victime est un homme dont l’identité est tenue secrète par la police nationale. Il serait une personne originaire de Toliara, selon les indiscrétions. Le défunt a été abandonné avec un 4×4, une Hyundai Terracan, au bord d’une route menant au domicile du maire d’Ampanefy. Le véhicule était immobilisé à deux cents mètres du portail de l’élu depuis la veille. « Je suis rentré vers 21h. J’ai vu la voiture garée sur cet endroit, ce qui est un fait inhabituel. Ses portières sont verrouillées. Je l’ai éclairée et ai découvert une chose couverte sous une couette à l’intérieur. J’ai avisé la police et la gendarmerie. Nous avons dû monter la garde pendant la nuit si le propriétaire viendrait, on ne sait jamais. Mais il n’y avait personne jusqu’au petit matin », décrit un témoin oculaire qui a voulu garder l’anonymat.

Traces

Arrivés sur place, les gendarmes et les policiers ont chacun fait leur travail. Ils ont convenu de confier l’enquête à la troisième section de la brigade criminelle (BC3). Celle-ci a débarqué vers 9h et a établi un périmètre de sécurité avec un ruban de balisage pour pouvoir dresser soigneusement le constat. Écarté, un attroupement curieux a pu observer de loin. « La voiture est intacte. On y voit un papier écrit : à vendre. Nous n’avons entendu aucun appel au secours la nuit dernière », remarque-t-il. « Le corps du défunt était à plat ventre sur la banquette arrière. Je ne me doutais pas que c’était un humain quand je l’ai observé la première fois, cette nuit-là. J’ignore s’il vivait dans les parages ou pas », raconte le principal témoin qui a donné l’alerte.

Des sources particulières révèlent que la victime a été tuée de quatre coups d’objet tranchant, probablement un couteau, selon les traces relevées sur sa tête et son dos.

Le mystère reste entier quant au mobile du crime. Diverses supputations fusent ici et là, mais seule l’investigation des fins limiers de la BC3 permettra de le savoir.