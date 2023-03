Abel Anicet dit non

Catégorique. Appelé par le sélectionneur Nicolas Dupuis, l’ancien capitaine des Barea, Abel Anicet Andrianantenaina qui évolue actuellement au Macabi Bnei Reineh en Israël, a répondu non. L’ancien milieu du club bulgare Ludogorest pendant 7 ans (2014-2021) après l’AJ Auxerre (2004-2011), a réitéré dans les réseaux sociaux hier que, «je ne jouerai plus sous le maillot des Barea pour le bien de tout le monde et celui de ma famille. Je ne veux plus que ma famille souffre encore à cause de moi car ma mère et mon frère ont vu tous les commentaires dans les réseaux sociaux après le match (qualification Can) et cela me fait mal au cœur».