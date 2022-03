Reconstruction des dégâts cycloniques – La ministre Sahondrarimalala dans le grand Sud

Prioritaire. Comme soutenu durant le conseil des ministres du 10 février, la réhabilitation, voire la reconstruction des établissements scolaires, est au sommet des priorités dans les opérations de reconstruction. Un impératif qui impose à Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l’Éducation nationale, d’être toujours au front.

Hier, la ministre Sahondrarimalala a débarqué à Tolagnaro. Une nouvelle descente sur terrain pour coordonner le déploiement des «brigades d’intervention», et les opérations réhabilitations et reconstructions des établissements scolaires dans les localités des régions Anosy et Androy, suite au passage du cyclone Emnati. C’est le conseil des ministres du 10 février qui a décidé que le ministère de l’Éducation nationale mette en place des brigades d’intervention pour assurer la reconstruction rapide des dégâts infligés par les cyclones sur les écoles et pour que les élèves reprennent rapidement les cours.

À peine a-t-elle atterri à Tolagnaro que la ministre de l’Éducation nationale a tenu une réunion avec les responsables locaux afin de faire un état des lieux des dégâts. Avant le grand Sud, la membre du gouvernement a fait le tour des localités dans les régions Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Vatovavy, Fitovinany et Atsimo Atsinanana, dévastées par les cyclones Batsirai et Emnati. «Les cyclones qui se sont succédés ont causé des dégâts importants. Suivant les consignes du président de la République, la réhabilitation des établissements scolaires endommagés est la priorité du ministère de l’Éducation nationale», sont les mots de Marie Michelle Sahondrarimalala.

La ministre incite, par ailleurs, tous ceux qui en ont la possibilité pour un élan de solidarité en faveur de la reconstruction des écoles. Outre la réhabilitation des infrastructures, du reste, le département de l’Éducation nationale s’applique également à la distribution de kits scolaires aux élèves, dont plusieurs ont perdu tout leur matériel et fournitures durant les intempéries.