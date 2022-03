Accord de pêche – De meilleures offres en alternative

L’ accord de pêche entre Madagascar et l’Union européenne (UE) est suspendu depuis maintenant trois ans. Malgré quatre tours de négociations, chacun semble camper sur sa position, en l’occurrence sur le montant de compensations financières à verser à Madagascar, le nombre de bateaux de l’UE autorisés à pêcher du thon dans la zone exclusive économique de l’île, et les captures réelles à vérifier par des observateurs à bord des bateaux.

Cependant, d’autres accords de pêche avec d’autres pays et entités semblent négligés et pas assez communiqués. « La Mozambique et la Tanzanie ont rompu leur accord avec l’Union européenne depuis quelques années. Madagascar ne devrait pas se focaliser uniquement sur cet accord avec l’UE. Il y a d’autres pays intéressés et qui peuvent proposer de meilleures offres que l’UE » suggère une source auprès de la société civile. Des pays comme la Russie ou encore l’Australie sont à exploiter. Ils aiment aussi le thon.