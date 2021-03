Reprise – L’industrie extractive à la relance

Une année ou presque après l’arrêt de ses activités, Ambatovy retrouve son esprit. Et c’est toute l’économie nationale qui peut laisser échapper un soupir de soulagement. Le temps est venu de repartir sur de bons pieds.

Une vraie délivrance. Beaucoup ont salué avec une joie contenue la réouverture des sites d’exploitation d’Ambatovy à Moramanga et ses usines de transformation du nickel et cobalt à Toamasina. Pour avoir une idée de l’importance de cette entreprise, faut-il rappeler que le projet a nécessité 8 milliards de dollars d’investissement, le plus gros jamais réalisé à Madagascar. Ambatovy a créé de nombreux emplois directs, fait vivre de nombreuses familles de façon induite (fournisseurs de toutes catégories), soutenu des collectivités locales, encadré des artisans et des paysans, à travers plusieurs actions à caractère social. Le nickel est devenu le premier produit d’exportation de Madagascar, des milliards d’ariary ont été payés au titre d’impôts et taxes.

Ce retour vers le futur se présente sous les meilleurs auspices. La tonne de nickel flirte avec les 18 000 dollars, un niveau jamais atteint ces deux dernières années.

Et les relations de la multinationale avec l’actuel régime se détendent.

Revenu à la normale

Du moins en apparence. Le ministre des Mines et des ressources stratégiques, Fidiniavo Ravokatra, est descendu sur place pour voir les conditions de reprise. Il a aussi rencontré les maires des communes bénéficiaires des sou tiens financiers d’Ambatovy. Il est loin le temps où des discours officiels désignaient des employés d’Ambatovy comme des agents qui propageaient le coronavirus dans le Grand Port de l’Est. Alors que cette entreprise d’envergure internationale a beaucoup investi dans la lutte contre la pandémie. P as moins d’un milliard d’ariary injectés. Tout est donc revenu à la normale. Ou presque. Au même moment, des discussions franches et cordiales pour prolonger les avantages douaniers et fiscaux accordés à QMM sont en cours, devant aboutir à du concret.

Dans le sud toujours et pour l’exploitation de l’ilménite encore, une levée de la suspension des activités de Base Toliara à Ranobe n’est plus à exclure. La tension politique dans la Cité du soleil ces derniers jours a atteint un certain degré sur le thermomètre, il n’est pas nécessaire d’ajouter une couche de mécontentement. Cela étant, deux dossiers restent à traiter d’urgence pour Fidiniavo Ravokatra. Trouver une solution viable et fiable pour la Kraoma, toujours sous l’emprise des Russes. Et dépoussiérer le Code minier. Sur ce dernier point, aucun terrain d’entente sur de nombreuses dispositions n’a été trouvé entre l’État et les professionnels de la filière. La situation est bloquée. Des acteurs estiment que l’attractivité minière de Madagascar en a pris un sale coup par ces contours flous des législations en vigueur