Marché Coum 67ha – Une nouvelle infrastructure en vue

Les commerçants du marché artisanal du COUM se préparent à un déménagement provisoire après l’annonce d’une nouvelle construction au sein de ce marché. La nouvelle construction sera un marché à un étage. «Les marchands auront jusqu’à dimanche pour se préparer. La durée des travaux afférents à cette construction va durer huit mois à compter de dimanche. Nous entamons déjà la préparation à ce déménagement », Haja Randriamahazonoro, chef de service du marché urbain au niveau de la Commune urbaine d’Antananarivo.

Le recensement des commerçants à l’intérieur du marché artisanal a débuté hier. « Il y a à peu près de deux-mille marchands dans le COUM. On nous a annoncé qu’on devait partir pour un certain moment afin que les travaux puissent se faire », indique Jean Michel Rakotondrafara, délégué des marchands du COUM. Pour l’instant, les marchands devront s’installer à une place réservée à cet effet. « La partie de route devant le marché artisanal sera occupée provisoirement par les marchands le temps de finir la construction du marché. Ainsi aucune coupure de cette portion n’a été prévue pendant huit mois», poursuit le responsable. Mais une déviation a été proposée pour alléger la circulation dans cette partie. Ainsi, les véhicules ne devront plus emprunter la route menant vers Jovena.