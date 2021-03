Filière Litchi – Le monopole réfuté par le groupement des exportateurs

Le Groupement des exportateurs de litchis (GEL) réplique aux propos du député Roland Ratsiraka. Des améliorations ont été apportées dans la filière selon l’association.

SITUATION toujours bloquée. Le cas de l’exportation de litchis n’arrive pas à se dénouer notamment depuis que Jean-Louis Bérard, exportateur, a dénoncé une exclusivité du Groupement des exportateurs de litchis (GEL). Depuis octobre, il a décrié le monopole et l’affaire est même passée entre les mains du Conseil de la concurrence. « Je dénonce les dysfonctionnements dans cette organisation d’exportation menée par deux importateurs français avec le GEL. Je suis le seul à faire quelque chose pour l’avenir de cette filière » explique Jean-Louis Bérard, producteur et exportateur de litchis à Toamasina. « Je ne suis plus membre du GEL depuis 2011. Il a été décidé au sein du GEL après 2009, qu’une réorganisation allait être menée pour sauver les produits exportés, en qualité et en prix. Mais ce n’est pas une organisation qui a été conduite, c’est un monopole » continue-t-il. Le 20 février dernier, le député de Toamasina Roland Ratsiraka, ancien exportateur des fruits rouges, a rejoint sa position et investi l’hôtel Carlton pour dénoncer à son tour à la presse, le dit « monopole ».

Défense

Il a révélé le cas des litchis et de l’huile alimentaire. Le député a cité le nom d’un opérateur malgache qui « a pouvoir de contrôle préalable sur l’exportation de litchis, alors que celui-ci n’a pas de fonction officielle pour ce faire ». Le GEL n’a jamais infirmé ni confirmé mais est sorti enfin de son silence il y a trois jours et a diffusé un communiqué signé par le président du conseil d’administration. La missive déclare que ce sont des « déclarations politiciennes erronées ». «… En tant qu’association professionnelle, les décisions de fonctionnement sont prises par le CA et validées par les votes des assemblées générales… ». Le GEL compte trente-cinq entreprises d’exportation. «…

Le GEL a œuvré pour une amélioration constante des outils de production et de commercialisation pour répondre aux exigences de nos producteurs exportateurs et de nos clients » souligne le communiqué. La prise en compte des produits de qualité est indiquée. « Le GEL œuvre pour la défense de l’image de Madagascar par la volonté d’exporter un produit qualitatif, le rééquilibrage des rapports de force entre exportateurs et acheteurs…. et le renforcement des exportations » lit-on. Les exportations sont consolidées vers l’UE, la Russie, le Royaume uni, le Moyen orient et le sud-est asiatique. Le groupement mentionne qu’il travaille pour « le fonctionnement d’une filière qui satisfait l’ensemble des intervenants de la production à la distribution des pays de destination ».