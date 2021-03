Digitalisation – La fin de la gabegie dans les universités

En finir avec les sempiternels problèmes de bourses. C’est l’un des objectifs de la digitalisation des cartes d’étudiant dans les universités.

Un grand pari en passe d’être gagné. L’État a engagé une course contre la montre dans la digitalisation des cartes d’étudiants dans les universités. Si au début le challenge paraissait difficile voire impossible à relever vu le grand désordre qui régnait dans les universités depuis des décennies, la technologie a facilité la tâche. Quand on sait que rien qu’à Ankatso, il y a pas moins de quarante cinq mille étudiants, soit à peu près le nombre de spectateurs du nouveau stade Barea, on imagine la tâche des recenseurs. Mais l’expérience des membres de l’équipe a permis de boucler le travail dans un temps record. Ainsi, la phase de qualification a été terminée hier à Toliara tout comme à Antananarivo, Antsirabe et Toamasina. Les douze universités existantes entre autres Mahajanga, Antsiranana, Fianarantsoa, Faratsiho, Fenerive Est, devraient en finir avec la digitalisation le 15 mars. La distribution des cartes d’étudiants biométriques confectionnées par la société Numherit devrait débuter le 31 mars.

Véritable révolution

Cent vingt mille cartes au total seront confectionnées par la société Numherit Madagascar. Paoma et la banque BOA sont les autres partenaires du projet placé sous tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la présidence de chaque université.

Une véritable révolution est ainsi en train de s’opérer dans les universités. Cette carte d’étudiants présente trois avantages.

C’est à la fois une carte de paiement international Visa, une carte d’étudiants et une carte retraçant son parcours universitaire. Son coût est de 6 euros mais c’est gratis pour les étudiants. Une carte est valable durant cinq ans.

L’objectif principal de cette digitalisation est d’abord d’assainir le monde universitaire. La qualification a permis de débusquer beaucoup d’étudiants douteux et des étudiants boursiers qui ne doivent pas l’être. L’ère de la gabegie est donc terminée. Les bourses des étudiants coûtent à l’Etat 18 milliards ariary par mois. Avec la digitalisation il compte faire une économie de t rois à six milliards par mois. Le jeu en vaut ainsi la chandelle.

Quand les cartes seront distribuées, le paiement des bourses se fera régulièrement étant donné qu’elle ira directement à l’étudiant. Il n’y aura plus ni retard ni queue à l’agence comptable. Ainsi devrait prendre fin un fléau qui a miné la vie estudiantine depuis un demi-siècle. Les grèves pour retard des bourses feront bientôt partie du passé. N’en déplaise aux politiciens.