Covid-19 – Des tests massifs à organiser au sein de l’ESPA Vontovorona

Malgré une baisse significative des cas de coronavirus au sein de l’École polytechnique de Vontovorona, une opération de tests massifs sera prévue au niveau du campus afin de prévenir la propagation de cette maladie. « Nous allons effectuer des tests PCR auprès de tous les étudiants qui sont restés dans les cités universitaires durant la fermeture du campus durant ces quinze jours », indique une source auprès de l’université d’Antananarivo.

Plus d’une centaine d’étudiants devront passer le test. « Nous sommes en train de suivre les informations reçues par rapport au « contact tracing », c’est-à-dire les étudiants ayant un contact direct ou indirect avec le malade. Il s’agit par exemple des colocataires des cités universitaires et des étudiants de même classe ou niveau », enchaîne la source. Néanmoins, pour la semaine dernière, une baisse significative a été observée par rapport au nombre de nouveaux cas testés. « Quarante personnes ont pu passer des tests de Covid-19 pour le bilan de la semaine dernière, quatre d’entre elles ont été positives en une semaine. Il s’agit de quatre étudiants. L’École polytechnique de Vontovorona enregistre le plus de nombre de cas », ajoute le responsable. Les étudiants testés positifs ont été dotés de médicaments. Ils suivent le traitement à domicile. Pour l’instant, le campus universitaire reste fermé. Près de dix huit nouveaux cas ont été détectés du 15 février jusqu’au 22 février. C’est ce qui a impliqué la suspension des cours. Ils devront reprendre à partir de lundi.