Antananarivo – Le chantier d’Ambodivona reprend

Après quelques mois d’arrêt, la partie de la route en suspens va reprendre cette semaine. Pour des raisons techniques, seulement une partie a été achevée. L’autre partie de la route, celle depuis Manjakaray, menant vers Ankorondrano a été suspendue pendant un certain moment. « Une panne technique des machines a engendré le retard. On devait aussi reprendre puisque les pavés produits à l’issue de cette panne n’étaient pas dans les normes exigées », indique Ida, responsable auprès du Progranit, le fournisseur des pavés à utiliser pour la réhabilitation. Il y aura quelques étapes à respecter dans la reprise de la réfection de cette route. Les travaux de préparation ont débuté depuis ce samedi. La plateforme doit être préparée avant la pose des pavés.

« Le MMP va débuter avec la scarification puis viendront le réglage et le compactage de la plateforme. Après ces différentes étapes, Progranit va procéder à la mise en place des pavés», indique le responsable. La production des pavés s’enchaîne, selon le responsable. « Nous avons encore du stock, et la production continue par rapport au délai imparti pour la mise en place des pavés », ajoute le responsable. Une réunion doit être tenue par le fournisseur dans le but de déterminer la production nécessaire des matières nécessaires à la réhabilitation. Sans aucune précision sur la durée des travaux pour le moment, le responsable a toutefois souligné qu’un planning doit être établi. Pour l’instant et durant les travaux, les véhicules ne devront circuler que sur la partie de la route déjà achevée.