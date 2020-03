Toliara – Un nouveau nom pour la caserne de Tsianaloka

Désormais, la caserne de la CIRGN à Tsianaloka sera connue sous l’appellation de Toby Général Sambiheviny Findrama Elson.

La cérémonie de baptême de la caserne de la Circonscription de la Gendar-merie nationale de Tsianaloka en « Toby Jeneraly Sambiheviny Findrama Elson» a eu lieu à Tsianaloka, vendredi dernier. Le baptême a été fait par le secrétaire d’État de la Gendarmerie nationale, le général de corps d’armée Richard Ravalo­manana qui a dévoilé la plaque commémorative et le statut du général Sambiheviny installés à l’entrée de la caserne. La cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur de la région Atsimo-Andrefana, Edally Ranoelson, du préfet de Toliara, Lydore Solondraza Arson de nombreux parlementaires et des autorités militaires et civils locaux.

Il s’agit, pour la première fois dans l’histoire de la Gendarmerie, d’un baptême d’une caserne en honneur et au nom d’une personnalité encore vivante, contrairement aux huit camps déjà rebaptisés antérieurement et qui ont été dédiés à des personnes déjà mortes, afin de leur rendre hommage.

« Nous avons changé notre procédure d’octroi de nom aux casernes de la Gendarmerie à Madagascar. Ainsi, à partir de cette année, nous avons décidé de décerner les noms de nos casernes à des officiers généraux à la retraite encore en vie afin qu’ils puissent jouir pleinement des honneurs qui leur sont rendus », précise le général Richard Ravalomanana. Ainsi, Sambiheviny, premier général de la gendarmerie du groupe ethnique Masikoro, devient le premier à jouir de son vivant de cette réforme au sein de la Gendarmerie.

Devoir

Dans son discours, le Gal Richard Ravalomanana a souligné : « De par ses grandes œuvres, le général Sambiheviny a énormément contribué au renforcement des fondements de la gendarmerie et il à toujours servi la nation avec un sens exceptionnel de dévouement, de générosité et d’humilité. »

Dans son intervention, le commandant de la Gendarmerie nationale, le général de division Njatoarisoa Andrianjanaka a retracé la carrière et les faits d’armes du général Sambiheviny qui est né le 27 juin 1946, dans la commune de Miary. Il fait partie de la deuxième promotion de l’Académie militaire d’Antsirabe en 1967 et, après avoir gravi tous les échelons, il devient commandant de la Gendarmerie nationale en 2002 et 2003. Et au bout de quarante et un ans de service, dont trente sept ans dans la gendarmerie, il part à la retraite le 27 juin 2008. « Je suis l’homme le plus heureux du monde », dit-il en commençant son discours lors de cette cérémonie. Il l’est d’autant plus qu’il connaît bien cette caserne pour avoir été le cinquième commandant de cette circonscription de Tsianaloka, de 1987 à 1990, alors qu’il était encore lieutenant-colonel. « L’honneur qui m’échoit aujourd’hui de porter le nom de cette caserne, n’est pas le fruit d’un hasard, mais juste un retour des choses avec le sentiment du devoir accompli », conclut-il.