Sport automobile – De la sélection nationale au WRC3

La semaine passée, nous évoquions le projet de détection de la Fédération Inter­nationale de l’Automobile. Un projet dénommé « Looking for tomorrow’s champions », littéralement « à la recherche des champions de demain », que lancera la Fédération du Sport Automobile de Madagascar à partir de cette saison 2020. Celui-ci comporte plusieurs étapes.

La première d’entre elles consiste à effectuer une sélection nationale. Pour ce faire, les jeunes pilotes malgaches s’affronteront dans quatre disciplines. « La FIA prévoit deux méthodes de détection, qui seront ajoutées aux deux autres méthodes de la FSAM. Les détections choisies par la FIA sont le Digital Motorsport (virtuel) et le Motorkhama (gymkhana). La FSAM proposera en plus le slalom et le karting », explique-t-on auprès de la Fédération. Voilà entre autres la raison de l’apparition du gymkhana dans le calendrier 2020.

Par la suite, la deuxième étape consistera en une sélection continentale sur X-cross car. Celle-ci s’étalera de novembre 2020 jusqu’en 2021. S’ensuivra une formation internationale, toujours en 2021.

Et ce, en vue de participer au championnat du monde junior ou JWRC en 2022-2023, puis de passer en WRC3 en 2024. Détail important communiqué par la FSAM, « la connaissance de la langue anglaise est primordiale à partir de la détection continentale ».

On ne parle pas uniquement de connaissances de base, mais d’une maîtrise avancée notamment au niveau du jargon des sports mécaniques.